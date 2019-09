Gael Monfils in razend tempo naar kwartfinales US Open

Nieuw record: Nederland­se clubs zorgden voor transfers van 670 spelers

0:51 De afgelopen transferperiode werd door de KNVB 670 keer melding gemaakt van een transfer van een speler van, naar of binnen Nederland. Dat is een nieuw record: het oude transferrecord dateerde uit 2017, toen de Nederlandse clubs in totaal 648 transfers wisten af te ronden.