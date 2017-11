Gaimon wil niks terugnemen over Cancellara

Moyes wacht loodzware start bij West Ham United

19:14 In de gehaaste en opportunistische voetbalwereld, zeker in de Premier League, is er geen tijd om rustig naar resultaten toe te werken. Punten pakken is het enige dat telt. David Moyes had dan wellicht ook een beter instapmoment kunnen kiezen als trainer van West Ham United, dat onder de 54-jarige Schot zo snel mogelijk weg wil uit de degradatiezone.