Gakpo na ‘onnodige nederlaag’ bij Benfica: ‘Thuis moeten we het afmaken’

,,We zijn goed aan het seizoen begonnen”, vervolgde de aanvaller. ,,Die lijn moeten we doortrekken. Tegen Benfica begonnen we niet goed en hadden zij wat geluk met de doelpunten. Dan moet je als team bij elkaar blijven. Dat hebben we gedaan, wat leidde tot een veel betere tweede helft. We hadden er gezien de mogelijkheden ook meer moeten uithalen. Gelukkig krijgen we straks nog een wedstrijd om het weer goed te maken.”

Ook PSV-trainer Roger Schmidt heeft alle vertrouwen in een goede uitkomst. ,,We speelden een goede wedstrijd, we waren het betere team. Het is niet de perfecte uitslag, maar het is niet zo dat onze uitgangspositie nu slecht is. We kregen twee doelpunten tegen die we te makkelijk weggeven, maar bij de rust bleven we in ons zelf geloven. Daarom was de tweede helft ook een stuk beter. We kijken uit naar volgende week.’’