Gallopin wint na fraaie finale, Kwiatkowski verliest tijd

Door Victor-Jan Vanparijs



De vlucht van de dag was verrassend snel gevormd, zonder Nederlanders weliswaar. Het zevental, onder wie Floris De Tier van LottoNL-Jumbo, kreeg een maximale voorsprong van drieënhalve minuut.



Het peloton hield de vluchters binnen handbereik. Met name Movistar toonde zich erg bedrijvig in dienst van veteraan Alejandro Valverde. De Spanjaard verkeert deze Vuelta in bloedvorm en wilde ook vandaag zijn kans grijpen.



Toen het peloton eenmaal de gashendel opendraaide, verdween de voorsprong van de kopgroep als sneeuw voor de zon. De kopgroep viel uit elkaar op de venijnige Alto de Ceal, de laatste klim van de dag. Michael Woods, vorig jaar zevende in het eindklassement, ging er vandoor op de smalle, onverharde wegen maar werd net voor de top ingerekend.



De finale was ingeluid, al lag het tempo van het peloton niet hoog genoeg om de sprinters overboord te gooien. De slotkilometers zorgen echter voor meer vuurwerk. De verbrokkeling in het peloton was groot op de glooiende wegen in Andalusië, waarna de klassementsrenners om de haverklap demarreerden. Een groepje met onder anderen Kwiatkowski, Mollema en Zakarin raakte achterop en verloor uiteindelijk tijd.



Tony Gallopin had nog één pijl over en vuurde die op het perfecte moment af. Zijn inspanning slaagde. Een flinke opsteker voor de Fransman, die dit jaar moest opgeven in de Tour. Sagan sprintte vijf tellen later naar de tweede plaats, Valverde werd derde. Door het tijdverlies van Kwiatkowski is Valverde nu de grootste belager van leider Rudy Molard. Hij volt op 47 seconden.



Na zijn tijdverlies van gisteren reed Wilco Kelderman vandaag een goede etappe. De Nederlander liet zich niet verrassen en eindigde negende. Steven Kruijswijk eindigde in dezelfde groep op plaats elf.



Ook Nairo Quintana liet zich in de finale opmerken. De Colombiaan fietste geruisloos door de eerste Vuelta-week maar lijkt meer dan in orde.



Lastig

Dat een 'vlakke' etappe in de Vuelta niet makkelijk is konden ook de twee Nederlandse klassementsrenners beamen. ,,Een lastige rit'', keek Kelderman terug. ,,Gelukkig ben ik uit de problemen gebleven, maar dat alleen daar doe je het niet voor. De finale was een chaos, er waren smalle wegen en slechte wegen. Maar eigenlijk is dat elke dag zo. Als ploeg hebben we het goed gedaan. De hele dag scherp en van voren.''



Kruijswijk kon leven met zijn prestatie. ,,Het was geen simpele finale, maar ook niet één waar je de favorieten er zo maar van af rijdt. Dan is het zaak voorin te blijven. Dat is me gelukt. Het ging goed en ik voel me goed. Gallopin plaatste een zeer goede aanval, dat was mij in deze situatie niet gegeven.''