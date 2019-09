Gameiro en Kondogbia onzeker voor Ajax

Aanvaller Gameiro heeft een spierverrekking in zijn linkerbovenbeen opgelopen. Ook middenvelder Kondogbia heeft last van een bovenbeen. Hij zou enkele spieren overbelast hebben. Valencia verspeelde tegen Getafe een voorsprong van 3-1 en staat slechts dertiende in La Liga. De winnaar van de Spaanse beker speelt zaterdagavond een zware uitwedstrijd tegen Athletic Club uit Bilbao. Het is onduidelijk of Jasper Cillessen dan onder de lat staat. De doelman bleef tegen Getafe op de bank.



Valencia begon de groepsfase van de Champions League met een zege bij Chelsea (0-1).