Garbiñe Muguruza heeft geen klik met Melbourne

Muguruza, in 2016 winnares op Wimbledon en een tijd lang de nummer één van de wereld, liep in de eerste set achter de feiten aan. Ze werkte een achterstand van 5-2 in games nog weg, maar verloor vervolgens alsnog de tiebreak. In de tweede set mocht Hsieh op 5-2 serveren voor de zege, maar leverde de 32-jarige Taiwanese nummer 82 van de wereld haar servicebeurt in. Op 5-4 sloeg ze wel toe.



De 24-jarige Spaanse strandde vorig jaar in Melbourne in de kwartfinales en kwam alleen bij haar debuut in 2013 niet verder dan de tweede ronde.