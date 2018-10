Garcia schrijft tennistoernooi van Tianjin op haar naam

Tennisster Caroline Garcia heeft het toernooi van Tianjin in China op haar naam geschreven. In de finale versloeg de Française de Tsjechische Karolina Pliskova in twee sets: 7-6 (7) 6-3. De partij duurde 1 uur en 44 minuten. Voor de 24-jarige Garcia is het de zesde WTA-titel.