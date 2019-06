Garcia verslaat Vekic in tennisfinale Nottingham

Handbal­lers schrijven geschiede­nis met kwalifica­tie voor EK

20:15 Voor de Nederlandse handballers gaat een lang gekoesterde wens eindelijk in vervulling. Het mannenteam dwong door een zege van 25-21 op Letland voor het eerst in de geschiedenis deelname af aan het EK. Oranje is er in januari 2020 bij op de eindronde, die in drie landen wordt gehouden: Oostenrijk, Zweden en Noorwegen.