Gary Anderson moet afzeggen voor Home Tour: wifi thuis te slecht

Gary Anderson was enthousiast om mee te doen, tot hij thuis in Somerset ging oefenen. Het signaal bleek zo zwak, dat het voor de 47-jarige Schot niet mogelijk was om zich te laten zien in het livestreamtoernooi. Een tegenvaller voor profbond PDC, die graag de beste darters van de wereld in actie ziet. Ook de hoofdrolspeler baalt dat hij moest afzeggen.

,,Al verrast het me niet, ik kan vanuit huis nog geen rekening online betalen. Heel frustrerend”, zegt de tweevoudig wereldkampioen in de Britse tabloid The Sun over de wankele verbinding. ,,Ik had graag meegedaan. Het is weer iets anders om te proberen en ik had graag willen winnen.”