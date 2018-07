Gary Hekman baalt van teleurstellende marathon op WK inline-skaten

Sinds april trok Gary Hekman (29) elk weekend wel de skeelers aan. Met in het achterhoofd om een topprestatie neer te zetten op de marathon tijdens het WK inline-skaten. Misschien zat er wel een medaille in. Maar het werd een deceptie: 32ste.

Direct na de wedstrijd door de straten van Arnhem baalde Hekman opzichtig. Dit was niet de bedoeling van zijn WK-deelname. Terwijl de marathon de race was waar het voor hem allemaal om ging, deze zondag moest het gebeuren. Hekman miste de boot een paar ronden voor de finish en kon niet meer bij de kopgroep komen. Ingmar Berga wel, hij werd uiteindelijk vijfde.

Hekman: ,,Dit is niet helemaal wat ik er van had verwacht. Het probleem was dat we niet konden communiceren met de kant, omdat het rondje zo groot is. Als je in het peloton zit en een ander in de kopgroep, kun je moeilijk contact met elkaar zoeken. Ik wist niet hoe Ingmar zat, of hij een goede kans maakte. Je weet ook nooit 100 procent wie er allemaal in die kopgroep zitten. Ik weet alleen dat ik er zelf een keer heel dichtbij zat, op een paar seconden. We konden de kopgroep bijna aanraken, maar niemand wilde rijden. Dat snapte ik niet helemaal.”

Ook toen de kopgroep wat stilviel, kon Hekman niet meer aansluiten. ,,Voorin gingen ze naar elkaar kijken, dat is het spelletje natuurlijk. Maar het gat was gewoon te groot. Er werd in het peloton gewoon niet gereden. Iedereen had mannetjes van voren zitten. Wie gaat het gat dan dichtrijden? Dan weet je het wel.”

Hekman was teleurgesteld over zijn WK. Hij reed naast de marathon ook de afvalkoers. ,,Balen, ik heb niet één keer een echte kans gehad. Op de afvalkoers ging ik onderuit, terwijl ik eigenlijk heel goed zat. En bij de marathon kreeg ik gewoon niet de kans die ik hoopte te krijgen. En ik heb er de afgelopen maanden toch alles aan gedaan. Vanaf april heb ik geen weekend zonder skeelers geleefd. Ik heb alleen maar wedstrijden gereden, ben heel Europa doorgereisd om maar een beetje vorm voor het WK te hebben. Dit teleurstellend.”

Sportkoepel NOC*NSF heeft de topsportstatus bij het inline-skaten voor de mannen al jaren geleden weggehaald. De rijders hebben daardoor geen recht meer op een financiële vergoeding. Maar Hekman maakt zich daar niet heel druk om. ,,Ach, in principe heeft iedereen een schaatscontract. Daar mag iedereen blij mee zijn, zodat we fulltime met de sport bezig kunnen zijn. Als dat er niet meer is, dan hebben we pas echt een probleem. Dat heb je helemaal geen skeeleren meer.”

