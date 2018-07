Gary Hekman baalt van teleurstellende marathon op WK skeeleren

Direct na de wedstrijd over de straten van Arnhem baalde Hekman opzichtig. Dit was niet waarvoor hij naar het WK toegekomen was De achtste plek op de afvalkoers, waar Hekman ten val kwam, was al geen goede voorbereiding op de race waar het voor hem allemaal om ging. Want op de marathon moest het gebeuren. Voor Hekman, voor Oranje dat met Igmar Berga de grote troef in handen had. Hekman miste de boot al een paar rondes eerder en kon niet meer bij de kopgroep komen. Berga werd uiteindelijk zesde, Hekman 32ste. ,,Dit is niiet helemaal wat ik er van verwacht had. Het plan was de wedstrijd een beetje zwaar maken, we zouden niet echt doorrijden als we echt geen podiumkans hadden. Het probleem was at we niet konden communiceren met de kant omdat het rondje zo groot is. Dus je kunt niet echt alles zien, dus het is moeilijk te zeggen waar het fout ging. Als je in het peloton zit en een ander in de kopgroep, kun je moeilijk contact met hem zoeken. Het was gewoon heel moeilijk. Ik wist niet hoe Ingmar zat, of hij een goede kans maakte. Je weet ook nooit honderd procent wie er allemaal in die kopgroep zitten. Ik weet alleen dat ik er zelf een keer heel dichtbij zat, op een paar seconden. We konden bijna de kopgroep aanraken, maar niemand wilde rijden. Dat snapte ik niet helemaal.’’ Ook toen de kopgroep nog wat stilviel kon Hekman niet meer aansluiten. ,,Ja voorin gingen ze naar elkaar kijken, dat is het spelletje natuurlijk, maar het gat was gewoon te groot. Er werd in het peloton gewoon niet gereden. Iedereen had gewoon mannetjes van voren zitten. Wie gaat het dan dichtrijden? Dan weet je het wel.’’