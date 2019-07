Gasly crasht in middagtraining, vijfde tijd Verstappen

Net als eerder op de dag gebeurde er in deze tweede training lange tijd weinig. De meeste coureurs deden hun ding om de teams van de benodigde informatie te voorzien. In de langere runs in het tweede gedeelte van de training leek het er wel op dat de Red Bull wat achterblijft bij Ferrari en Mercedes. Charles Leclerc was vanmiddag de snelste in 1.13,449.



Een flinke domper kwam voor de mannen van Red Bull met nog een kwartier te gaan. Gasly verloor bij het opkomen van het rechte stuk de controle over zijn wagen en schoot van de baan af. De Fransman raakte hard de muur en zijn auto stond er flink toegetakeld bij, maar met Gasly zelf leek gelukkig alles in orde te zijn.



Het was tijdens de beide vrije trainingen droog en heet. Veel rijders klaagden over oververhitte banden en veel slijtage. Voor zaterdag worden compleet andere weersomstandigheden voorzien. De kans is groot dat het regent tijdens de kwalificatie in de middag. Ook tijdens de race zondag kan het gaan regenen.