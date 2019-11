Gasly pakt eerste podiumplek uit carrière: ‘Dit is de mooiste dag uit mijn leven’

Om te stellen dat Pierre Gasly een bewogen seizoen heeft gehad, is mild uitgedrukt. De Fransman presteerde niet bij Red Bull, werd teruggezet naar Toro Rosso en daarnaast verloor hij jeugdvriend Anthoine Hubert na een verschrikkelijke crash in België. En dan volgt vandaag zijn alleerste podium uit zijn carrière.

,,Als kind droom je van racen in de Formule 1 en als dat dan waarheid wordt, is het de mooiste dag uit je leven. Daarna droom je van je eerste podium”, vertelt Gasly na zijn tweede plek in Brazilië. ,,Om eerlijk te zijn had ik dit nooit verwacht nadat ik terugkwam bij Toro Rosso. Maar ik bleef werken aan mijzelf en vertelde het team om alles uit de mogelijkheden te halen.”

,,Het went om in de lagere klasses op het podium te staan en dat is dan een gevoel dat je kwijtraakt als je in de Formule 1 terechtkomt. Mijn laatste podium was in de Formule 2, toen ik kampioen werd in 2016.”

Gasly zegt dat er wel duizend dingen door zijn hoofd schoten toen hij als tweede over de streep kwam. ,,Ik dacht aan Anthoine, een van mijn beste vrienden die droomde van zo'n podium. Aan alle mensen die mij steunden. Ik had nooit gedacht dat dit zou gebeuren. In Brazilië, in een Toro Rosso tweede worden en vechten met Lewis tot aan de streep.”