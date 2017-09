Gasly vervangt Kvyat in komende Grands Prix bij Toro Rosso

Red Bull geeft Gasly de kans om zijn potentieel te bekijken, voordat ze hem eventueel een contract aanbieden voor het nieuwe seizoen. Eerder werd al bekend dat Gasly in beeld was om Carlos Sainz jr. te vervangen, die op weg leek naar Renault. Het Franse fabrieksteam besloot echter dat Jolyon Palmer het seizoen zou afmaken, waardoor die overstap van de baan was.



Nu teamgenoot Kvyat ondermaats presteert met slechts vier WK-punten, heeft Toro Rosso besloten Gasly alsnog een kans te bieden. Hij rijdt zondag aan de zijde van Sainz jr., die indruk maakt dit seizoen met onder meer een vierde plek bij de Grand Prix van Singapore van twee weken geleden. Toro Rosso is grotendeels dankzij de prestaties van de Spanjaard op jacht naar de vijfde plek in het constructeurskampioenschap.



Het team benadrukt dat deze beslissing 'geen afscheid' is voor Kvyat, maar dat de Rus 'zijn potentieel nog niet heeft laten zien'.