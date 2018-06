Gasquet naar finale Rosmalen ten koste van Tomic

Richard Gasquet hoopt zondag in Rosmalen voor de vijftiende keer in zijn tennisloopbaan een ATP-toernooi te winnen. De 31-jarige Fransman zette in de halve eindstrijd de Australiër Bernard Tomic met 6-4 6-7 (8) 6-2 aan de kant. Tomic was eerder in het toernooi verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nederlander Robin Haase.