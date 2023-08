Gaston Avila vroeg Toby Alderweireld om advies: ‘Hij zei dat ik mee moest maken wat het is om Ajacied te zijn’

De 21-jarige Argentijn tekent een contract tot de zomer van 2028 bij Ajax. Avila stond bij de Belgische club nog tot medio 2027 onder contract. Ajax betaalt een transfersom van 12,5 miljoen euro aan Royal Antwerp FC, de club van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars. Met eventuele bonussen kan dit bedrag nog oplopen tot maximaal 14,5 miljoen euro.

Hij is een typische Argentijn, die speelt met zijn hart en een geweldige mentali­teit heeft Sven Mislintat, directeur voetbalzaken bij Ajax

De 1,82 meter lange Avila werd op 30 september 2001 geboren in Rosario, de Argentijnse stad waar ook de wereldkampioenen Ángel Di María en Lionel Messi vandaan komen. Avila begon zijn loopbaan bij Rosario Central (35 duels) en Boca Juniors (12 duels), waarna hij vorig jaar voor 4,4 miljoen euro naar Royal Antwerp FC vertrok. Met die club won hij vorig seizoen de Croky Cup en de Jupiler Pro League, na een sensationele ontknoping van de play-offs in de Belgische competitie.

De negen nieuwkomers bij Ajax

Branco van den Boomen (transfervrij)

Benjamin Tahirovic (7,5 miljoen euro)

Diant Ramaj (5 miljoen euro)

Carlos Forbs (14 miljoen euro)

Jakov Medic (3 miljoen euro)

Chuba Akpom (12,3 miljoen euro)

Anton Gaaei (4,5 miljoen euro)

Josip Sutalo (20,5 miljoen euro)

Vorige maand won hij ook nog de Belgische Supercup met Antwerp, dat verliezend bekerfinalist KV Mechelen na strafschoppen versloeg in het Bosuilstadion in Antwerpen. Avila speelde 29 wedstrijden voor Antwerp, waarin hij twee assists gaf. Avila speelde 21 keer als linksback en acht keer als centrale verdediger, links naast Toby Alderweireld. Avila kreeg bij Antwerp één gele kaart en één rode kaart. Als jongeling bij Rosario Central pakte hij wel tien gele kaarten in 35 duels.

,,Elke voetballer droomt ervan een stap te maken die ik nu maak. Naar zo’n grote club in Nederland met zo’n grote aanhang, in een drukke stad, dat is heel mooi, dat motiveert je”, zegt Avila. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat verwacht veel van de nieuwkomer. ,,Hij is een typische Argentijn, die speelt met zijn hart en een geweldige mentaliteit heeft. Bij Antwerp begon hij in het tweede elftal en na een aanpassingsperiode vocht hij zich in het eerste elftal. Zo’n speler willen we graag toevoegen aan het team.”

Toen Ajax zich meldde won Avila bij Antwerp advies in bij oud-Ajacied Toby Alderweireld. ,,Toby was één van de personen die me zei dat ik naar Ajax moest gaan. Hij zei dat Amsterdam een heel mooie stad en Ajax een heel mooie club is en dat ik hier naartoe moest om mee te maken wat het is om Ajacied te zijn.”

Maurice Steijn kritisch op linksbacks

Ajax-trainer Maurice Steijn vertelde zaterdag na het gelijkspel bij Excelsior (2-2) dat hij niet tevreden is over zijn linksbacks Anass Salah-Eddine en Owen Wijndal. Avila is na de populaire Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez de volgende linksbenige verdediger uit Argentinië bij Ajax.

Avila is de negende nieuwkomer bij Ajax deze zomer. De club uit Amsterdam gaf nu 79 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Er werd voor 113 miljoen euro aan spelers verkocht. Vooral met de verkoop van Jurriën Timber (40 miljoen euro), Edson Álvarez (38,5 miljoen euro) en Calvin Bassey (22,5 miljoen euro) aan de Londense clubs Arsenal, West Ham United en Fulham haalde Ajax flink wat geld binnen.

Programma eredivisie seizoen 2023-2024

Bekijk hier het complete eredivisieprogramma van het seizoen 2023-2024, inclusief alle uitslagen. Bekijk hier het klassement.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal