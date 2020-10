Gaston schakelt oud-winnaar Wawrinka uit in Parijs

Wawrinka, als zestiende geplaatst in Parijs, kwam op het Franse gravel twee sets achter in de partij tegen het talent uit Frankrijk. De nummer 239 van de wereldranglijst liep op elke bal en had er heel veel terug. Nadat Wawrinka de vierde set met 6-4 pakte, was het echter opnieuw Gaston die het beste van het spel had.



Hij brak de 35-jarige Zwitser meteen in de eerste game en overleefde enkele breakkansen op eigen service. Met nog twee breaks en een goede eigen opslagbeurt liep hij uit naar 5-0. Op eigen service maakte hij het op zijn eerste matchpoint knap af.