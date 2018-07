Gaviria snelt naar tweede ritzege, Groenewegen vierde

Door Daan Hakkenberg



De zege van Gaviria - die ook al de openingsetappe had gewonnen - was loon naar werken voor zijn Quick-Step-ploegmaten. Die blauw-witte formatie was in de laatste 35 kilometer op zichzelf aangewezen in de achtervolging op de vier koplopers die er al vroeg in de etappe vandoor waren gegaan. Klaarblijkelijk waren de andere sprinters niet overtuigd dat ze van Gaviria konden winnen. Pas in de laatste tien kilometer kreeg de Belgische ploeg hulp van andere teams.



Zodoende werden de vluchters (uitgerekend op de dag van de halve finale tussen beide landen op het WK voetbal een alliantie tussen de Fransen Cousin en Perez en de Belgen Claeys en Van Keirsbulck) pas op anderhalve kilometer voor de finish gegrepen.



Een valpartij op 50 kilometer voor het einde leek de kansen van de kopgroep nog even te vergroten. Door die valpartij, waarbij ook Mikel Landa (Movistar), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Steven Kruijswijk, Robert Gesink en Amund Grondahl Jansen (alle drie Lotto-Jumbo ) werden opgehouden, liep de voorsprong weer op tot boven de drie minuten, maar het bleek niet genoeg.