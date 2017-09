Gaviria spurt naar dagwinst Tour of Britain na bizarre valpartij

Zeiler Heiner op WK-me­dail­lekoers met nog vijf races te gaan

16:29 Zeiler Nicholas Heiner ligt op medaillekoers na de derde WK-dag in de olympische Finnklasse. De wereldkampioen van 2014 in de Laserklasse is van de zesde naar derde positie in het algemeen klassement geklommen.