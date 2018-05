Gaviria sterkste in massasprint in vijfde rit Californië

Oranje onder 17 na strafschop­pen naar finale EK in Engeland

1:30 Oranje onder 17 heeft de finale van het EK in Engeland bereikt. De ploeg van Kees van Wonderen won in de halve finale na een 0-0 gelijkspel in de beslissende strafschoppen met 6-5 van gastland Engeland.