Gaviria verruilt Quick-Step voor Team Emirates

Gaviria zou bij het WorldTour-team uit het Midden-Oosten een jaarsalaris van om en bij de twee miljoen euro opstrijken en wordt daar ploeggenoot van onder anderen Alexander Kristoff, Fabio Aru en Daniel Martin.



Gaviria won in drie seizoenen Quick-Step onder meer twee ritten in de Tour, vier etappes in de Giro én Parijs-Tours.