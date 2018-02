Gaviria voltooit hattrick in eigen land

Een kopgroep van vijf renners kreeg nooit echt de ruimte van het peloton, dat werd aangevoerd door de troepen van Quick Step. De Belgische ploeg ging in de rit over 163 kilometer van Palmira naar Buga opnieuw voor een massasprint in dienst van sprintkanon Gaviria.



Toen de laatste vluchter op veertien kilometer van de finish werd bijgehaald, was het duidelijk dat ook de derde rit zou worden beslist in een massasprint. Ariel Maximiliano Richeze zette ploeggenoot Gaviria uitstekend af in de laatste honderden meters, waarna de kopman van Quick Step het werk eenvoudig afrondde. Matteo Mallucelli (Androni) eindigde op gepaste afstand als tweede, vlak voor thuisrijder Juan Sebastian Molano (Manzana Postobon).