Gaviria wint opnieuw etappe in Ronde van Juan

GA Eagles weer onder loep KNVB na misstanden bij IJsselmeer­vo­gels

29 januari De aanklager betaald voetbal is zoals verwacht wederom een vooronderzoek gestart naar Go Ahead Eagles. De Deventer club ligt niet voor het eerst dit seizoen onder het vergrootglas vanwege het vuurwerk wat werd afgestoken in het uitvak tijdens de bekerwedstrijd bij IJsselmeervogels.