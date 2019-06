Gavory naar Standard Luik, NAC verhuurt Leigh aan Aberdeen

De transferperiode in Europa is geopend en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Leigh op huurbasis naar Aberdeen

NAC Breda en Aberdeen hebben overeenstemming bereikt over de verhuur van Greg Leigh. De 24-jarige linksback speelt komend seizoen dus in de Scottish Premiership, waarna de Schotten de mogelijkheid hebben om hem definitief over te nemen. De Engelsman staat nog twee seizoenen onder contract in Breda.

Volledig scherm Greg Leigh viert een goal namens NAC Breda vorig seizoen. © BSR Agency

Gavory definitief van FC Utrecht naar Standard Luik

Nicolas Gavory heeft zijn transfer naar Standard Luik afgerond. De 24-jarige linksback uit het Franse Beauvais was afgelopen seizoen goed voor een goal en zes assists in 31 competitiewedstrijden voor FC Utrecht, dat hem op 31 juli 2018 voor 250.000 euro overnam van Clermont Foot. Met deze transfer zou zo'n 3 miljoen euro gemoeid zijn.

Standard de Liège on Twitter NEWS | Nicolas Gavory 🇫🇷 is een Rouche ➡ https://t.co/wBKPKGKSD3 📝 #RSCL #GavoryEstRouche 🔴⚪

Maroni van Boca Juniors naar Sampdoria

Gonzalo Maroni speelt komend seizoen op huurbasis in de Serie A voor Sampdoria. De twintigjarige aanvallende middenvelder wordt verhuurd door Boca Juniors, dat hem vorig jaar overnam van CA Talleres. Maroni scoorde tot op heden vier keer in veertien interlands voor de nationale beloftenploeg van Argentinië.

U.C. Sampdoria on Twitter 📄 #Maroni è della #Sampdoria: l'argentino arriva a titolo temporaneo con diritto d'opzione dal @BocaJrsOficial ➡️ https://t.co/j9OI95THij

‘Totti kan als speler naar Leeds United’

Francesco Totti zette twee jaar geleden een punt achter zijn voetballoopbaan, maar de clubicoon van AS Roma zou na de zomer weleens bij een Engelse club op het veld kunnen staan. De 42-jarige Italiaan stapte onlangs met pijn in het hart op bij zijn geliefde club. Totti, die in de technische directie zat, was het niet eens met het beleid van de clubeigenaars. De eigenaar van naar verluidt Leeds United zou Totti naar Engeland willen halen.

,,Ik weet dat de baas van een Engelse club hem een aanbieding heeft gedaan om weer te gaan voetballen”, zegt oud-aanvaller van AS Roma Marco Borriello tegen Sky Sport Italia. De 37-jarige Borriello, die vijf jaar bij Roma speelde, is tegenwoordig actief bij UD Ibiza. Op het eiland kwam hij Totti tegen. ,,Hij is erg teleurgesteld hoe hij is behandeld bij Roma, maar hij kijkt alweer vooruit, is vastberaden en weet wat hij wil.”

Borriello noemde verder geen club, maar Leeds wordt genoemd omdat de eigenaar van de Championship-club, Andrea Radrizzani, een Italiaan is.

Volledig scherm Francesco Totti. © BSR Agency

Petrachi technisch directeur bij AS Roma

AS Roma heeft met Gianluca Petrachi weer een technisch directeur. De 50-jarige Italiaan komt over van Torino en tekent tot medio 2022. Roma zat sinds maart zonder een eindverantwoordelijke in de technische directie. De Spanjaard Monchi werd toen, net als trainer Eusebio Di Francesco, weggestuurd. Voor volgend seizoen is de Portugees Paulo Fonseca de trainer van de club van Justin Kluivert en Rick Karsdorp.

Petrachi, die als voetballer bij verschillende kleinere clubs in Italië speelde, ging in 2006 aan de slag als technische man bij Pisa. in 2009 stapte hij over naar Torino. Francesco Totti leek de droomkandidaat voor de vacante technische functie maar het clubicoon nam onlangs ontslag wegens onvrede over het beleid van de Amerikaanse clubeigenaren.

Excelsior haalt Verhaar en Zwarts

Thomas Verhaar keert terug in Rotterdam en voetbalt de komende twee seizoenen voor eerstedivisionist Excelsior. De 31-jarige aanvaller kwam het afgelopen half jaar uit voor Ajax Cape Town in Zuid-Afrika, eerder brak hij op latere leeftijd in het betaald voetbal door bij Sparta.

,,Voor sommige mensen zal mijn overstap naar Excelsior wellicht gevoelig liggen, maar ik heb dat zelf totaal niet’’, zegt de ex-VOC-speler die vier seizoenen voor Sparta uitkwam. ,,Ik ben Rotterdammer en heb een tijd bij Sparta gespeeld. Ik ben echter te weinig voetbalsupporter om daar moeite mee te hebben. Ik ben meer liefhebber van voetbal en Rotterdam.’’

Joël Zwarts (20) tekent voor drie seizoenen bij bij Excelsior. De voormalige jeugdspeler van de Kralingse club vertrok in 2017 naar Feyenoord. Hij speelde het afgelopen jaar op huurbasis voor FC Dordrecht.

Volledig scherm Thomas Verhaar . © foto: Carla Vos

Volledig scherm Joël Zwarts. © BSR Agency

Fortuna wil PSV’er Nikolai Laursen

Fortuna Sittard overweegt zich te versterken met de Deen Nikolai Laursen, die afgelopen seizoen op huurbasis bij het Deense Brøndby speelde. De 21-jarige aanvaller kwam in 2015 naar PSV, maar wist in Eindhoven niet door te breken. Hij had pech met een aantal zware blessures op het verkeerde moment en werd daarom afgelopen seizoen verhuurd aan de club waar hij zijn opleiding genoot. Hij gaat de komende dagen meetrainen bij Fortuna, bevestigt zaakwaarnemer Søren Lerby. Daar komt hij onder meer assistent-coach Kevin Hofland tegen, die vroeger bij PSV in de jeugdopleiding werkte. Laursen heeft meerdere opties en weegt deze de komende periode tegen elkaar af. In principe wil PSV meewerken aan een vertrek, omdat de Deen in Eindhoven niet voorkomt in de sportieve plannen voor komend seizoen. Laursen kende zijn beste periode in seizoen 2017-2018, waarin hij onder leiding van trainer Dennis Haar tot 10 goals kwam in 31 wedstrijden voor Jong PSV.

Volledig scherm Nikolai Laursen © BSR/SOCCRATES

Lampard mag van Derby met Chelsea praten

Volledig scherm Frank Lampard. © Action Images via Reuters Frank Lampard gaat met Chelsea in gesprek over de vacante positie van hoofdtrainer. Dat meldt Derby County, waar Lampard afgelopen seizoen trainer was. Hij is bij Derby County pas bezig aan zijn eerste klus. Afgelopen seizoen was Lampard dicht bij promotie, maar verloor hij in de play-offs van Aston Villa. De 41-jarige Lampard moet op Stamford Bridge de opvolger worden van de naar Juventus vertrokken Italiaan Maurizio Sarri. Van 2001 tot en met 2014 stond Lampard als speler onder contract bij Chelsea, waar hij meer dan vierhonderd duels speelde.

Cillessen ondergaat medische keuring

Volledig scherm Jasper Cillessen © BSR Agency De transfer van Jasper Cillessen naar Valencia is zo goed als rond, als we de Spaanse krant Desmarque mogen geloven. De international kwam gisteren aan in de Spaanse stad en zou daar hebben overnacht in een hotel. Vandaag zou namelijk de medische keuring op het programma staan.



Cillessen zal bij Valencia eerste doelman worden en de huidige keeper, Neto, bewandelt de omgekeerde weg. Hij wordt de stand-in van Marc-Andre Ter Stegen bij Barcelona. De waarde van de beide doelmannen is volgens de clubs ongeveer gelijk, dus het betreft simpelweg een ruil.

Eduardo verkast naar Braga

Volledig scherm Eduardo © BSR Agency Eduardo Carvalho komt komend seizoen uit voor SC Braga. De 36-jarige doelman keert terug bij de club waar hij werd opgeleid. Afgelopen seizoen huurde Vitesse Eduardo van Chelsea.



De Portugese keeper was lange tijd de eerste keeper in Arnhem, maar verloor zijn basisplek aan Remko Pasveer. Voor zijn periode bij Vitesse speelde Eduardo, die in 2016 met Portugal Europees kampioen werd, onder meer voor Dinamo Zagreb, Benfica en Genoa.



Afgelopen seizoen eindigde Braga als vierde, achter Benfica, Porto en Sporting.

Doelman op proef bij Groningen

Marco van Duin is op proef bij FC Groningen. De 32-jarige doelman mag trainer Danny Buijs komende week van zijn kwaliteiten overtuigen.



Van Duin genoot zijn opleiding bij Ajax en stond de afgelopen vier jaar bij NEC Nijmegen onder contract. Daar werd zijn aflopende verbintenis aan het einde van het vorige seizoen niet verlengd.

Vlap nu echt op weg naar Anderlecht

Het wordt steeds waarschijnlijker dat Michel Vlap (22) volgend seizoen bij Anderlecht voetbalt. De Belgische topclub heeft na wekenlange onderhandelingen inmiddels goede hoop op een transfer van de aanvallende middenvelder, zo meldt de Leeuwarder Courant.

Met vijf miljoen euro bood Anderlecht aanvankelijk veel te weinig volgens Heerenveen. Het verschil tussen vraag en aanbod is tijdens de afgelopen onderhandelingen echter flink verkleind. Naar verluidt wil Heerenveen zo’n acht miljoen euro voor Vlap ontvangen. De club wil dat het liefst in één termijn krijgen, zodat er direct geschakeld kan worden op de transfermarkt om meerdere versterkingen te halen.

Heerenveen zoekt, naast een eventuele vervanger voor Vlap, nog naar een verdedigende middenvelder, een spits en een linksbuiten. Vlap kende afgelopen seizoen zijn definitieve doorbraak bij Heerenveen. De Fries was goed voor zestien competitiedoelpunten en zes assists.

Interesse voor Van de Beek

Volledig scherm Donny van de Beek. © AFP Het zijn plots drukke tijden voor Ajax. De club heeft Quincy Promes binnen, maar dreigt na Frenkie de Jong en (zo goed als zeker) Matthijs de Ligt ook Donny van de Beek kwijt te raken. Er is een internationale topclub voor hem in de markt. De landskampioen wil hem liever niet verkopen, omdat de club met Van de Beek het Nederlandse karakter van de selectie wil behouden én omdat de 22-jarige aanvallende middenvelder simpelweg wordt gezien als een van de bepalende spelers voor de toekomst. Hij heeft nog een contract voor drie seizoenen in Amsterdam.

Ook Van de Beek zelf wil liever blijven, maar als een club van de buitencategorie zich meldt, wordt dat wellicht anders. Ajax zou dan 50 miljoen euro voor hem willen ontvangen. Mede dankzij Van de Beeks belangrijke doelpunten in de succesvolle Champions League-campagne van Ajax is hij inmiddels een gewilde speler in Europa. In een eerder stadium was Borussia Dortmund al concreet.

Barça heeft akkoord met Neymar

Het lijkt toch te komen tot een terugkeer van Neymar in Camp Nou. FC Barcelona zou volgens de Catalaanse sportkrant Sport een akkoord hebben over een vijfjarig contract met de Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germain. De clubs moeten er nog uitkomen. Eerder was al doorgesijpeld dat voorzitter Josep Maria Bartomeu naar verluidt een bod had neergelegd in Parijs van 100 miljoen euro plus het trio Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé en Samuel Umtiti. Neymar kwam in 2017 voor 222 miljoen euro van Barcelona naar Parijs en tekende toen een vijfjarig contract.