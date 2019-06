‘Gebeurt er niks, dan word ik maximaal vijfde’

Er was geen woede. Eerder berusting. Zo werkt het nu eenmaal in de bovenkamer van Max Verstappen als hij buiten zijn schuld om teruggeworpen wordt. Nu was het een crash van Kevin Magnussen die hem de das om deed in Q2, toen hij nog op standje safe een rondje op de softs moest maken om door te gaan. ,,Achteraf is het dan heel makkelijk om te zeggen: je had een minuut eerder naar buiten moeten gaan dan had je er voor gereden. Maar dat kan je dan wel bij alles gaan zeggen’’, zo reageerde Verstappen een uur na de kwalificatie op kritiek over ‘slechte timing’ van zijn werkgever Red Bull.