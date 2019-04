Geblesseerde Griekspoor trekt zich terug uit halve finale in Spanje

VIDEO Whittie en GA Eagles omarmen jeugd en leggen lat een stuk hoger

9:01 Met Eric Whittie heeft Go Ahead Eagles een ervaren hoofd opleidingen aan boord gehaald die in de eerste maand van zijn dienstverband indruk maakt met ambitieus meerjarenplan. ,,De lat ligt hoog, maar de scepsis binnen Go Ahead is verdwenen. De doorstroming naar het eerste elftal moet verbeteren.’’ Over de plannen, stijgende budgetten, Sjoerd Overgoor, een burn-out en mentaliteit.