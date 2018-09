Geblesseerde Haase vervangen door debutant Griekspoor in Davis Cup

Kroaten naar Davis Cup-finale na zege Coric

19:20 Kroatië heeft zich verzekerd van een plek in de finale van de Davis Cup. De finalist van 2016 versloeg op een gravelbaan in Zadar de Verenigde Staten met 3-2. In de vijfde en beslissende partij was Borna Coric in vijf sets de meerdere van Frances Tiafoe: 6-7 (0) 6-1 6-7 (11) 6-1 6-3.