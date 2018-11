Geblesseerde Robben mist duel met AEK

Verstappen: Na Mexico is alles mogelijk

14:00 Max Verstappen verwacht komende weekeinde in de Grand Prix van Brazilië geen superieur optreden zoals in Mexico, maar hij acht zich allerminst kansloos. ,,Het circuit van Interlagos ligt onze bolide iets minder goed, maar na mijn derde plaats in 2016 en mijn overwinning vorig weekeinde in Mexico weet ik ook dat alles mogelijk is tijdens de race'', zegt de Nederlander.