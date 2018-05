Geblesseerde Tsonga zegt af voor Roland Garros

Labyad wil '100 procent risico' nemen voor finale tegen Vitesse

15:29 Toen aanstaande Ajacied Zakaria Labyad plotseling niet bij de selectie van FC Utrecht zat voor de play-offwedstrijd tegen sc Heerenveen (2-1) werd er her en der al met een vleugje cynisme gefluisterd dat de Marokkaan vast al in Amsterdam was. Labyad kan er zelf wel om lachen. Vermoedelijk speelt hij morgen wél tegen Vitesse.