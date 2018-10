Geblesseerde Van der Poel heer en meester in Gieten

Tot aan de start was het onduidelijk of de gehavende Van de Poel, nog steeds maar 23 jaar oud, wel kon starten. Gisteren in Lokeren verrekte hij door een venijnige valpartij zijn enkelbanden. Bij de start in het Drentse Gieten gaf hij aan dat hij alleen kwam om zijn klassement in de Superprestige te redden. Daar was geen woord aan gelogen. Geen enkele Belg kwam er aan te pas. Wout van Aert probeerde een paar ronden het gat met Van der Poel klein te houden, maar die missie slaagde hij niet. Drie ronden voor het einde was al duidelijk dat de winst naar de Nederlander ging. Ook anderen Belgen als Toon Aerts en Michael Vanthourenhout kwamen niet in de buurt van Van der Poel.

,,Ik had voor de wedstrijd al gezegd dat ik niet superveel last had van mijn enkel", zei Van der Poel na zijn zege tegen Sporza. ,,Ik had mijn enkel voor de start nog eens steviger ingetapet, zodat ik niet het risico liep om die enkel nog eens om te slaan."



De wielrenner werd in Lokeren met een brancard afgevoerd maar de schade bleek na onderzoek in het ziekenhuis van Sint-Niklaas mee te vallen. ,,Ik had vooral in het eerste uur na de val veel pijn. Toen ik gisteravond in Gieten aankwam was die grote bol op mijn enkel al verdwenen dankzij een ijsapparaat. Ik ben vooral heel blij dat ik tijdens de cross vandaag bijna niets gevoeld heb."