Gebroken bekken en ribben voor pechvogel Kelderman

Uitslagen en klassemen­ten Vuelta: Roglic slaat slag in strijd om eindzege

17:08 De Ronde van Spanje nadert het einde. Primoz Roglic sloeg woensdag hard toe in de zeventiende etappe. De Sloveen van Jumbo-Visma pakte de dagzege en nam de rode leiderstrui over van Odd Christian Eiking. Fabio Jakobsen draagt de puntentrui en was in deze Ronde van Spanje al goed voor drie ritzeges.