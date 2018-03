Gebroken pink houdt Dillier maand aan de kant

Dillier (27) zou vanaf woensdag meedoen aan de Tirreno-Adriatico, maar zijn ploeg AG2R heeft hem inmiddels vervangen door de Fransman Clément Venturini. De Zwitser won vorig jaar een etappe in de Giro d'Italia en schreef de Route du Sud op zijn naam. Dillier pakte met BMC zilver bij de WK op de ploegentijdrit voor merkenteams, achter de Sunweb-formatie van Tom Dumoulin. Hij stapte in de winter over naar AG2R.