Gedragstraining voor renners Quick-Step na uitglijder Keisse

Een dag later bindt Lefevere in. ,,Het team wil zich oprecht excuseren voor de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Eerst en vooral aan de vrouw die betrokken was in dit spijtige incident, maar ook aan alle vrouwen, fans en sponsors”, luidt het persbericht. ,,We praten dit soort gedrag niet goed. Ons team draagt wederzijds respect hoog in het vaandel en daar was hier duidelijk geen sprake van. Iljo Keisse zelf is zich bewust van zijn fout en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn houding.”