Geduld van Max Verstappen wordt op de proef gesteld

Door Arjan Schouten



Samen zijn ze op één missie bij Red Bull Racing en Honda. Je hoorde in de paddock in Sjanghai iedereen in het donkerblauw hetzelfde zeggen, na weer een solide race van Max Verstappen. Opnieuw vierde, wederom tussen de Ferrari’s. Oké, Mercedes was veel te snel, maar nog altijd derde in de WK-stand met de gesprokkelde punten. ,,Ben je niet snel genoeg, dan moet je punten rapen en het resultaat maximaliseren’', klonk het uit de mond van Verstappen, die er na de race in het westen van de Chinese megastad bijstond alsof hij net boodschappen had gedaan.