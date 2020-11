Geëmotioneerde Hamilton: ‘In deze races kan ik écht laten zien waar ik toe in staat ben’

Op gepaste wijze greep Lewis Hamilton zijn historische zevende wereldtitel. Met een masterclass in het natte Turkije, waar hij eens absoluut niet de snelste auto had. ,,Materiaal is belangrijk in deze sport, maar het gaat er ook om wat je er vervolgens mee doet.”

Door Arjan Schouten



Met zeven titels staat hij nu definitief naast Michael Schumacher. ,,En dat gaat al mijn dromen te boven”, stotterde Lewis Hamilton met een door emoties gebroken stem, alvorens hij het podium van Istanbul Park beklom om daar zijn feest te vieren. ,,Laat dit een boodschap voor alle kinderen zijn. Durf te dromen, laat je niet afremmen door mensen die zeggen dat iets niet kan. Creëer je eigen pad, want alles is mogelijk.”

De Mercedes-coureur bewees het in Turkije nog maar eens. Dit was niet zijn wedstrijd om te winnen. Hij was niet de favoriet, worstelde met de spekgladde baan en vertrok ook nog eens pas als zesde. Maar waar concurrenten als Lance Stroll en Max Verstappen niet het tempo behielden tot het einde of faalden, leverde Hamilton zijn zoveelste foutloze opdracht af. Zo werd het tegen alle verwachtingen in dan toch nog een middag met eeuwigheidswaarde en een kampioenschap in stijl. Een briljante race, met een historisch verhaal. ,,Ik ben gestopt met races vergelijken, maar dit was wel écht een hele complete”, vertelde Hamilton. ,,Onder de moeilijkste omstandigheden zag je professionele, ongelofelijk sterke coureurs de controle verliezen. Want dit was geen regen, dit was ijs. En ook ik startte met niet al te veel verwachtingen. Maar hoe verder de race vorderde, hoe meer ik het begon te begrijpen.”

Bekijk de samenvatting van de Grand Prix van Turkije.

Dus bleef hij zichzelf voorhouden: maak geen fout, houd je hoofd erbij, blijf koel en geduldig. En zo kon het gebeuren dat de coureur die ver achteruit geslagen was, er uiteindelijk alsnog met de zege vandoor ging. En toen kwamen de tranen, want zeven titels, daar durfde zelfs een kleine Hamilton niet van te dromen.

In een extreem lastige race bewees hij weer eens dat critici die al zijn succes maar wat graag toeschrijven aan zijn sterke auto, een bijzonder slap punt hebben. ,,Geef mij maar meer van dit soort weekenden, want hoe beter ik in staat ben om te laten zien wat ik kan”, besloot Hamilton. ,,Natuurlijk heb je een goed team en een goede auto nodig, zonder win je geen titels. Zo is het altijd geweest in deze sport. Maar het is ook belangrijk wat je met dat materiaal doet. En dat hebben we vandaag wel weer gezien.”

2021

Komt er na titel zeven ook nog een achtste titel? Zijn contract is nog altijd niet verlengd. ,,Maar ik zie Lewis nog wel een tijdje doorgaan”, verklapte teambaas Toto Wolff al. ,,De sport en de competitie vindt hij nog veel te leuk.”

Tijdens een seizoen wil Hamilton daar nooit mee bezig zijn, omdat die gesprekken niet ‘geforceerd maar organisch’ moeten gaan. ,,Nu krijgen we drie races in het Midden-Oosten, waar meer tijd komt. We zijn nog niet klaar, hè, die wil ik ook winnen. Maar ik voel me nog jong en vers, we komen er vast wel uit.”

Volledig scherm Lewis Hamilton wordt overmand door emoties nadat hij uit de auto stapt na het behalen van zijn zevende wereldtitel. © EPA