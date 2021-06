Geëmotioneerde Neymar vervult bij Brazilië hoofdrol in Copa América

Titelverdediger Brazilië heeft ook zijn tweede wedstrijd in de Copa América in eigen land gewonnen. In Rio de Janeiro versloeg de Seleção Peru met 4-0. Zondag won het gastland in de openingswedstrijd al met 3-0 van Venezuela.

In stadion Nilton Santos, thuishaven van de in verval geraakte en inmiddels in de tweede divisie uitkomende voormalige topclub Botafogo, domineerde Brazilië het duel vanaf het begin. Na iets meer dan tien minuten kwam de negenvoudig Zuid-Amerikaans kampioen op voorsprong door een goal van de mee opgekomen verdediger Alex Sandro.

Nog maar twee jaar geleden stonden beide ploegen tegenover elkaar in de finale van de laatste Copa América. In het Maracanã van Rio de Janeiro won Brazilië toen ook al afgetekend van Peru (3-1), dat destijds in een aanmerkelijk betere vorm stak dan nu. De ploeg van de Argentijnse coach Ricardo Gareca zit al een tijd in een slechte fase. In de Zuid-Amerikaanse WK-groep staat Peru laatste, met slechts één zege en één gelijkspel in zes ontmoetingen. Brazilië is onbedreigd leider in de groep met de volle winst uit zes duels.

Dat verschil bleek overduidelijk in de tweede helft, waarin Peru amper meer gevaarlijk werd en de Goddelijke Kanaries naar hartelust konden combineren en een fiks aantal kansen kregen om de score op te voeren. Een kwartier na rust zag de Argentijnse arbiter Patricio Hernan Loustau een strafschop in een valpartij van Neymar, die werd dwarsgezeten door oud-Feyenoorder Renato Tapia. Terwijl de Braziliaanse nummer 10 zelf al klaarstond voor zijn aanloop, consulteerde de scheidsrechter alsnog de VAR en kwam hij terug op zijn beslissing.

Volledig scherm Brazilië viert de vierde treffer tegen Peru. © REUTERS

Kort daarop was het wel raak. De zeer actieve Neymar draaide zich aan de rand van het strafschopgebied handig vrij en haalde droog uit: 2-0. In de slotfase liep Brazilië verder uit en verdubbelden invallers Everton Ribeiro en Richarlison de score.

Voor Neymar was het zijn 68e doelpunt voor de nationale ploeg. De duurste voetballer ter wereld staat tweede op de topscorerslijst aller tijden van zijn land, met nu nog negen goals minder dan Pelé. ,,Het is een enorme eer voor me om deel uit te maken van de Braziliaanse voetbalgeschiedenis”, zei een emotionele Neymar na de wedstrijd. ,,Om eerlijk te zijn, was het altijd mijn droom om voor Brazilië te spelen en dit shirt te mogen dragen. Ik had niet durven dromen dat ik zulke aantallen zou halen.”

De zege op Peru betekende de negende overwinning op een rij voor de ploeg van bondscoach Tite. Daarin maakten de Brazilianen 26 doelpunten en kregen ze er slechts twee tegen.

Volledig scherm Neymar (links) en Everton Ribeiro bejubelen de goal van invaller Ribeiro (3-0). © REUTERS Eerder op de avond speelden in dezelfde groep Colombia en Venezuela in Estádio Olímpico in Goiânia met 0-0 gelijk.

Volledig scherm De Braziliaanse bondscoach Tite knuffelt Neymar na diens treffer tegen Peru (2-0). © REUTERS