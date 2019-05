Geëmotioneerde Pochettino: Mijn spelers zijn helden

‘Het spijt me’

Christian Eriksen had net als zijn coach ook oog voor Ajax, zijn oude club. ,,Het spijt mij voor Ajax”, zei de Deense spelmaker. Hij genoot van het intense spel dat beide ploegen in een kolkende Johan Cruijff Arena lieten zien. ,,Het was een waanzinnige wedstrijd. We moesten terugvechten en hebben gewoon veel geluk gehad. Lucas Moura heeft ons gered.” De opluchting was dan ook groot in het Spurs-kamp. Eriksen: ,,Wij hadden meer kansen, zij voetbalden beter. We hebben gevochten maar verdienden het niet meer dan Ajax.” Tekst gaat verder onder de foto...

Lucas Moura

De Braziliaanse hattrickheld Lucas kon vanzelfsprekend zijn geluk niet op nadat hij er met een goal in de laatste minuut van de blessuretijd hoogstpersoonlijk voor had gezorgd dat Ajax de finale van de Champions League niet haalde. ,,Het is onmogelijk om te beschrijven hoe ik me nu voel. We hebben hier steeds in geloofd en hebben alles gegeven. Mijn teamgenoten hebben dit moment verdiend. Dit is het beste moment van mijn carrière", aldus de Braziliaan, die door zijn coach werd gekroond tot superheld. ,,Al mijn spelers zijn helden, maar Lucas is onze superheld", aldus de Argentijnse coach.



