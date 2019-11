Geëmotioneerde Van der Poel: Het is moeilijker dan verwacht

Woensdag overleed Poulidor op 83-jarige leeftijd. Desondanks verschenen zijn kleinkinderen Mathieu en David 'gewoon’ aan het vertrek voor de vierde wereldbekermanche van het cross-seizoen. ,,Het is een heel zware week geweest” legt Van der Poel uit voor de camera's van de UCI. ,,Het is sowieso heel lastig. Het was zoeken naar het goede gevoel en ik ben blij dat ik hier win, maar het is moeilijker dan verwacht.”



De 24-jarige renner werd vanuit de materiaalzone gesteund door zijn vader Adrie. ,,Het is ook voor hem niet makkelijk. Zowel fysiek als mentaal was het vandaag heel zwaar, maar ik ben toch blij dat ik ben blijven vechten. Ik wilde heel graag winnen vandaag, ook omdat Tabor speciaal is", doelt Van der Poel op zijn eerste wereldtitel die hij er in 2015 behaalde.



Van der Poel moest vanaf de derde startrij beginnen en slaagde er pas na 47 minuten in om aan de kop van de koers te geraken. Na exact een uur rijden zette hij Eli Iserbyt onder druk en kwam hij even later als eerste over de streep gereden. ,,Het was heel moeilijk om van voren te geraken, dat kostte veel moeite. Ze hebben het mij heel moeilijk gemaakt en flink onder druk gezet. Ik voelde toen ik erbij kwam dat het weer op de laatste ronde aan zou komen.”