Geen Ajacieden bij beste elf van de Champions League

Liverpool, dat met 1-4 won van FC Porto, is hofleverancier van het elftal van de week. Naast Virgil van Dijk, die één keer scoorde, zijn ook Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah en Sadio Mané terug te vinden in het elftal. Barcelona plaatste zich ten koste van Manchester United ook voor de laatste vier van het miljardenbal en levert met Jordi Alba, Marc-André ter Stegen en Lionel Messi drie spelers voor het elftal.



Opvallend is ook dat een team dat uitgeschakeld werd drie spelers levert: Manchester City. Na een heroïsche strijd met Spurs werden The Citizens uitgeschakeld, maar met Kevin De Bruyne, Raheem Sterling en Sergio Agüero zijn er toch drie spelers van de formatie van coach Pep Guardiola gekozen tot de beste elf van de kwartfinales in de Champions League. Spurs’ goudhaantje Heung-Min Son maakt het elftal compleet.