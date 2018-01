Geen concrete doelstelling wat betreft aantal medailles in Pyeongchang

,,Ik denk dat we weer een heel goede ploeg hebben, die opnieuw volop gaat meedoen om de medailles. Waar ik in elk geval naar uitkijk, is het totale verhaal van de sport die we in Pyeongchang gaan meemaken. Daar bedoel ik ook mee: de strijd die mooie verhalen met zich meebrengt. Natuurlijk moet dat ook worden vertaald in medailles. Maar ik verwacht dat we heel mooie sport gaan zien. Dat kan ook een vierde plek zijn. Ik reken erop dat wij als TeamNL volop gaan bijdragen aan de geweldige verhalen die bij de Olympische Spelen ontstaan.''