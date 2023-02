Geen feest in het hotel na wereldtitel Mathieu van der Poel: ‘Belgen hebben niet eens budget, alles kan daar’

,,Dus drinken we een biertje hier bij het parkoers en dan scheiden onze wegen,’’ zegt bondscoach Gerben de Knegt. De reden? Simpel: geld. ,,Als iedereen nog een nacht blijft, ongeveer veertig mensen, kost dat zo’n vijfduizend euro. Dat budget is er niet. Tenminste: ik moet keuzes maken. Met dat geld ben ik met de junioren naar Benidorm geweest om te trainen.’’



Het WK veldrijden in Hoogerheide was een groot succes. Hordes mensen waren op de been. Juist daarom steekt het bij De Knegt dat er geen sponsors opstaan voor wat extra’s. ,,Dat doet wel pijn. Ik praat daar wel eens over met mijn Belgische collega Sven Vanthourenhout. De Belgen hebben niet eens een maximaal budget. Alles kan daar toch wel.’’