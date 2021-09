Geen gridstraf voor Max Verstappen na inhalen tijdens rode vlag bij training

poll Robert (54) krijgt betaald omdat vrijwilli­gers verdwijnen: ‘Veel meer clubs gaan dit doen’

3 september De betaalde verenigingsmanager is bij sportclubs bezig aan een razendsnelle opmars. Noodgedwongen, omdat leden minder vaak bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen. Zwollenaar Robert Schraag is als verenigingsmanager fulltime in dienst bij voetbalvereniging Berkum. ,,Zie mij als het oliemannetje, de spin in het web.”