Geen lekker begin voor Verstappen, máár de auto is in elk geval goed

Babel lijkt momenteel de beste spits voor Oranje

12:13 In aanloop naar deze twee interlands van Oranje was het een detail dat je drie keer moest lezen om het te geloven. Onder Ronald Koeman is Ryan Babel voorlopig de ‘recordinternational’ van het team. Vanavond tegen Portugal gaat hij zijn 48ste interland spelen, één meer dan Georginio Wijnaldum aan ‘caps’ heeft.