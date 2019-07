Geen opdracht lijkt te gek bij populair Youtube-programma Tour de Tietema

Het leeft zijn jongensdroom. Bas Tietema (24) rijdt met een busje rond in het spektakel van de Tour de France. Om opdrachten van kijkers van zijn YouTubekanaal uit te voeren. En dat lukt, gek genoeg, steeds weer. Gek genoeg, want Tietema en zijn twee kompanen Devin van der Wiel en Josse Wester hebben geen persaccreditatie....

Dat weerhoudt de Zwolse wielrenner en vlogger er niet van om dagelijks een programma te maken. Dat er overigens erg goed uitziet, knap gemonteerd is en waar de snelheid van afspat ondanks dat de bijdragen minutenlang duren. Om dan de aandacht van kijkers vast te houden, dat is gewoonweg knap.

Volledig scherm Bas Tietema (midden), Devin van der Wiel (l), Josse Wester (r) vormen samen het team van Tour de Tietema. © Bas Tietema

Met t-shirt met ‘Tour de Tietema’-opdruk, een flink bestickerde bus, camera- en geluidsman gaat Tietema elke dag op pad. Dagelijks is er een nieuwe opdracht. Van ‘breng de etappewinnaar een fles champagne’ tot het maken van een heuse technoplaat voor Jumbo Visma-sprinter Dylan Groenewegen, het kan Tietema niet gek genoeg.

Dat hij zaken voor elkaar krijgt, verbaast al bijna niet meer. natuurlijk, de wielrenner heeft wat contacten binnen de wielerwereld en de wielerpers, maar daar teert de Zwollenaar niet op. Hij zoekt zelf mensen op, loopt gewoon bij hotels op bekende renners af. Met zijn ontwapenende glimlach als grootste wapen. ,,Zonder mensen tegen het harnas in te jagen", benadrukt hij. ,,We doen geen roekeloze dingen en willen onze hand niet overspelen. Ik denk dat we met ons programma echt een gat in duiken, op een andere manier willen laten zien hoe leuk wielrennen is.”

Het levert soms ook spannende beelden op. Zoals wanneer de Tour de Tietema-bus ‘gewoon’ achter de volgauto's aan zomaar het parcours op kan rijden. Langs de gendarmerie, langs de beveiliging. Met alleen een A4-formaat-kaart voor het voorraam. Waar geen accreditatie aan vastzit, maar waar alleen de naam van zijn programma opstaat. En met wat brutaliteit. Ze kunnen zo doorrijden. ‘We zitten op het parcours’, klinkt het verbaasd. ‘Doorrijden, doorrijden’, roept hij tegen de chauffeur, terwijl ze over de smalle wegen rijden met honderden mensen langs de kant. ,,Die spanning is niet gespeeld’’, zegt Tietema met een lach. ,,Je ziet tientallen agenten en allemaal mannetjes van de beveiliging rondlopen. Dat was wel even een dingetje. Maar we forceren niets.”

Volledig scherm Bas Tietema. © Henri van der Beek

Of wanneer Tietema de opdracht krijgt om zich minstens 50 keer te laten fotograferen alsof hij een van de renners is. Tietema zoekt voorafgaand aan de etappe contact met Daniel Oss en Peter Sagan van de Bora-ploeg. De renners zien de humor er wel van in. Tietema scoort een shirt van Bora bij een van de verkooptenten langs het parcours, hult zich aan het einde van de etappe in de kleding, stapt op de meegebrachte fiets en wacht achter een grote bus na de finish. Op de meters die de renners uitrijden na de etappe, sprint Tietema ineens op de pedalen en rijdt naast Oss. Die lacht en speelt het spelletje mee. Sterker nog, hij bedankt Tietema nog voor het brengen van een bidon in die zware laatste kilometer. Tietema zwaait en groet er vervolgens op los. Renners zwaaien terug. En wielerfans willen uitgebreid met hem op de foto, vragen zijn handtekening. Niemand heeft in de gaten dat hij niet bij het peloton hoort.

Natuurlijk, de lach domineert in de uitzendingen. Maar het is ook heel hard werken. ,,We willen niet zomaar video’s online zetten, willen echt wel kwaliteit leveren. En dat kost tijd, veel tijd”, ervaart hij. ,,We bedenken een verhaallijn bij de opdrachten, die moet duidelijk naar voren komen in de video’s. Daar is de rol van Devin en Josse ook heel groot bij. Devin is de cameraman en editor, Josse produceert en regelt alles. Natuurlijk ken ik wel wat mensen binnen het wielrennen, maar dat opent niet alle deuren. We merken nu juist dat veel mensen ons programma herkennen. Vrijdag liep ik Marianne Vos na La Course nog tegen het lijf en die kijkt ook naar ons. Dat is toch leuk.”

Opdrachten

Het regent opdrachten, die nog steeds kunnen worden ingestuurd via tourdetietema.nl. ,,Veel opdrachten zijn wat te klein om daar een hele uitzending aan te wijden, dus we kiezen wel de geschikte opdrachten uit. We riepen dat we elke morgen rond 09.00 uur een nieuwe aflevering zouden presenteren, maar dat is vaak niet mogelijk. We willen het zo goed mogelijk doen. En we merken dat we best al veel fans hebben die de show volgen. Laatst kregen we een bericht dat er hele klassen gezamenlijk naar onze show keken. Dat is voor kinderen toch leuker dan de serieuze programma’s.”

