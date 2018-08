Geen plek voor Ødegaard bij Real, Twente doet weer zaken met Sevilla

In Engeland zit het transfergeweld erop na het verstrijken van de transferdeadline. In andere landen gaat het feest gewoon verder. Italië gaat nog door tot 17 augustus en de rest van Europa kan tot 31 augustus handelen. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

De Gea toch langer bij United

Geen speler werd de afgelopen vijf jaar zo vaak in verband gebracht met Real Madrid als David de Gea, maar nu de Spaanse topclub Thibaut Courtois als nieuwe keeper heeft gepresenteerd wordt het eindelijk rustig rondom de goalie van Manchester United. Sterker nog: De Gea lijkt met een stevige contractverlenging ook de twijfel over een vertrek in de toekomst weg te willen nemen. BBC meldt dat United en De Gea het eens zijn over een meerjarige verlenging en verbetering van zijn contract dat nu nog een seizoen doorloopt. Engelse clubs mogen geen nieuwe spelers meer aantrekken, maar contracten van eigen spelers wel opwaarderen en verlengen.

De Gea werd afgelopen seizoen voor de vierde keer gekozen tot speler van het jaar bij de 'Mancunians'.

David De Gea of Manchester United

Ødegaard maakt geen deel uit van plannen Lopetegui

Martin Ødegaard lijkt (tijdelijk) uit te mogen zien naar een nieuwe club. Het Noorse talent, de afgelopen twee seizoenen te bewonderen bij sc Heerenveen, is als enige eerste selectiespeler niet opgenomen in de ploeg voor de strijd om de Europese Super Cup tegen Atlético Madrid (morgenavond). Ødegaard maakte na zijn terugkeer de gehele voorbereiding mee bij Real, maar heeft de nieuwe trainer Julen Lopetegui niet van zijn kunnen overtuigd. Aston Villa en Derby County worden door AS genoemd als geïnteresseerde clubs.

Martin Ødegaard.

Twente shopt weer in Spanje

FC Twente hoopt op korte termijn Cristian Gonzalez aan de selectie toe te voegen. De 22-jarige verdediger is net als Aitor afkomstig van het tweede elftal van Sevilla.



Gonzalez is geboren in Uruguay, maar heeft ook een Italiaans paspoort. Het is de bedoeling dat hij voor een jaar wordt gehuurd. Gonzalez, die in de nationale ploeg van Uruguay speelde onder 20 jaar, is een centrale verdediger.



Met zijn komst heeft Twente de defensie rond. Eerder trok de club al Xandro Schenk, Rafael Ramos, Nacho en Richardinho voor de laatste linie aan. Twente hoopt voor het verstrijken van de transferdeadline nog twee aanvallers voor de zijkant te strikken.

Cristian Gonzalez (l).

Vitesse trekt aan Wijnker als nieuwe hoofd opleidingen

Vitesse wil Aloys Wijnker als nieuwe hoofd opleidingen. De eredivisionist probeert de Noord-Hollander op korte termijn los te weken bij de Amerikaanse voetbalbond.



Wijnker (46) moet in Arnhem de opvolger worden van Edwin Petersen. Vitesse brak deze zomer met de Brabander. Wijnker heeft nog een contract tot 1 december in de VS. De oud-prof van Telstar is directeur van de jeugdacademie van de Amerikaanse bond.



Wijnker staat in de voetbalwereld hoog aangeschreven. Hij was tien jaar hoofd opleidingen van AZ. Daar werkte hij met succes onder Ernie Stewart en Marcel Brands. In 2016 stapte hij over naar de Verenigde Staten. Wijnker werd eerder dit jaar nog genoemd als nieuwe hoofd voetbalontwikkeling bij de KNVB.