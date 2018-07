Geen Seedorf maar Eriksson voor Kameroen, Fortuna haalt Slowaak

Gaat Hakim Ziyech nog weg bij Ajax? Wat doet Real Madrid nog na het vertrek van Cristiano Ronaldo? De transfermarkt is aangekomen een rumoerige periode. Nog een paar weken draait de carrousel op volle toeren. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Fulham neemt Mitrovic definitief over

Fulham huurde in januari Aleksandar Mitrovic al. Nu neemt de naar de Premier League gepromoveerde club de Servische aanvaller definitief over van Newcastle United. Fulham betaalt volgens Britse media 22 miljoen pond (24,6 miljoen euro) voor Mitrovic.

Lees ook Frank de Boer in beeld bij Basel, Dortmund strikt Witsel Lees meer

Fulham Football Club on Twitter Welcome home, Aleksandar Mitrović! 🖊️: https://t.co/1MwA3VTEaO #HereToStay 🔥

Eriksson nieuwe bondscoach Kameroen

Volgens media in Kameroen waren Clarence Seedorf en Patrick Kluivert in beeld om de nationale ploeg van het Afrikaanse land te coachen. Maar de Kameroense voetbalbond kiest voor Sven-Göran Eriksson. De Zweed heeft al een gesprek achter de rug. Hij zou volgens de BBC 71.000 euro per maand gaan verdienen. Eriksson wordt de opvolger van de Belg Hugo Broos.

Volledig scherm © REUTERS

Fortuna haalt Slowaakse verdediger

Fortuna Sittard heeft Branislav Ninaj gecontracteerd. De Slowaakse voormalig jeugdinternational komt over van het Belgische Lokeren. Ninaj, een verdediger, tekende voor drie seizoenen met een optie voor nog een jaar.

Ninaj speelde ook voor Slovan Bratislava, MSK Zilina het Turkse Osmanlispor. Hij kwam één keer uit voor het nationale elftal. ,,Ik ken de eredivisie en bij Fortuna krijg ik nu de kans me daarin te bewijzen. Ik verheug me er enorm op'', zei Ninaj.

Volledig scherm © BELGA

Entourage Witsel ontkent akkoord met Dortmund

De Belgische tv-zender RTBF meldde gisteren dat Axel Witsel vandaag medisch wordt gekeurd bij Borussia Dortmund, al werd dat nieuws intussen wel ontkend door het Duitse nieuwsagentschap DPA.

In elk geval zouden de Duitsers twintig miljoen euro betalen om de middenvelder los te weken bij het Chinese Tianjin Quanjian. Witsel moet wel inleveren om naar Europa terug te keren: in Azië verdiende hij 18 miljoen euro per jaar, in Duitsland kan hij hoogstens 12 miljoen euro vangen, maar de Luikenaar liet eerder verstaan graag opnieuw dichter bij huis en op een hoger niveau te voetballen.

In tegenstelling tot de geruchten blijft de entourage van Witsel wel ontkennen dat er een nakend akkoord is. Volgens onze bronnen bij Tianjin Quanjian zou Witsel zich volgende week gewoon weer bij de club aanmelden voor een stage. Verder toonde naast Dortmund ook PSG vage interesse.

Volledig scherm © Getty Images

Alderweireld in beeld bij United

José Mourinho is hard op zoek naar een topverdediger. United meldde zich eerder bij Leicester City voor Engels international Harry Maguire (26), informeerde naar Yerry Mina (Barcelona) en heeft ook nog altijd een lijntje uit liggen bij Tottenham Hotspur over Alderweireld. De Belg weigerde rond de jaarwisseling een nieuw contract en wil sowieso weg bij Tottenham, maar de vraagprijs van voorzitter Levy was tot voor dit weekend te hoog voor United. Bovendien zouden de Spurs graag Anthony Martial in de omgekeerde richting hebben zien komen.

Volledig scherm SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JULY 14: Toby Alderweireld of Belgium looks on during the 2018 FIFA World Cup Russia 3rd Place Playoff match between Belgium and England at Saint Petersburg Stadium on July 14, 2018 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by TF-Images/Getty Images) © Getty Images

Stekelenburg legt zich neer bij reserverol

Maarten Stekelenburg heeft zijn contract bij Everton verlengd tot medio 2020. Op de website van de Engelse club zegt hij zich neer te leggen bij een rol achter eerste doelman Jordan Pickford, die op het WK indruk maakte bij Engeland. ,,Ik weet wat mijn rol is en zal proberen Jordan op zijn huid te zitten zodat hij ook het beste uit zichzelf zal halen. Afgelopen seizoen was zwaar voor mij, omdat ik een paar maanden de tijd nodig had om terug te komen van een blessure. Maar nu ik helemaal fit ben, kijk uit naar de terugkeer van Jordan.''

Everton on Twitter 📝 | Goalkeeper Maarten Stekelenburg has agreed a new deal with #EFC to the end of June 2020. More ➡️ https://t.co/MWmz6ZM6iP https://t.co/AEQuleEyAW

Chelsea-duo op weg naar Real?

Volledig scherm Thibaut Courtois © pro shots Real Madrid heeft een bod gedaan van 112 miljoen euro om zowel Willian als Thibaut Courtois over te nemen van Chelsea. Volgens The Sun zou de club uit Londen serieus nadenken over het bod.



Eerder zou Barcelona al drie keer hebben gepoogd om Willian te halen, maar 61 miljoen euro was niet voldoende om Chelsea te overtuigen. De Blues zouden met een bedrag van 112 miljoen wel te porren zijn, zeker omdat Courtois nog maar een contract van één jaar heeft.

Utrecht hoopt op Bergströ m

Update: Bergström tekent voor drie jaar in Utrecht. Lees hier meer

FC Utrecht heeft goede hoop zich snel te versterken met verdediger Emil Bergström. De 25-jarige Zweed is transfervrij en moet een extra optie in de defensie van de Utrechters worden. Bergström vertrok eerder deze maand bij Rubin Kazan na achterstallige salarisbetalingen en kost FC Utrecht daarom geen transfersom. De rechtspoot, eenvoudig international van Zweden, speelde in het verleden voor Djurgardens IF, Grasshoppers en Rubin Kazan.

Digne verlaat Barça

Lucas Digne tekende twee seizoenen geleden een contract bij FC Barcelona, maar was vanaf dag één de stand-in van Jordi Alba. De linksback speelde tot nu toe wel 46 wedstrijden voor de Catalanen. Toch is er volgens de Fransman weinig uitzicht op meer minuten en dus kijkt hij om zich heen. Barça meldt via Twitter dat hij 'een transfer aan het afronden is'. Het lijkt erop dat Digne naar Everton gaat.



De 25-jarige international kan voor 15 miljoen euro de overstap maken naar de stad Liverpool. Bij de club van directeur voetbalzaken Marcel Brands zou Digne de 2e aanwinst zijn, na Richarlison. De Braziliaan werd eerder voor bijna 50 miljoen euro overgenomen van Watford.

Volledig scherm Lucas Digne in actie voor Barcelona in de Copa del Rey. © Getty Images

Udinese legt 20 miljoen neer voor Juve-talent Mandragora

Rolando Mandragora is voor 20 miljoen euro naar Udinese gegaan. De 21-jarige middenvelder stond onder contract bij Juventus. De club uit Turijn leende hem eigenlijk altijd uit. Afgelopen seizoen maakte hij op huurbasis bij FC Crotone in de Serie B indruk, waardoor Udinese nu miljoenen voor hem wil neerleggen.



De Italiaan begon zijn carrière bij Genoa, dat hem in de zomer van 2015 verhuurde aan Pescara. In januari 2016 kocht Juventus hem voor 8 miljoen euro, maar stalde Mandragora wel weer bij Pescara. In de zomer kwam hij terug, maar na een seizoen bij Juventus had hij slechts één wedstrijd achter zijn naam staan waarin hij vier minuten speelde.



Daarom werd hij afgelopen seizoen weer verhuurd. Aan Crotone dus. Daar ging het zo goed, dat hij in juni van dit jaar zelfs debuteerde in het nationale team van Italië. In de oefenwedstrijd tegen Frankrijk voor het WK speelde Mandragora 90 minuten mee.

Volledig scherm Rolando Mandragora (uiterst rechts) met de nationale ploeg van Italië. © Getty Images

Waarde Monteiro in één seizoen verdubbeld

Eerder werd al bekend dat Jamiro Monteiro na één seizoen vertrekt bij Heracles Almelo. De Kaapverdische middenvelder tekent bij FC Metz. Nu is duidelijk dat de Franse club iets meer dan een miljoen euro neerlegt voor Monteiro. De 24-jarige speler gaat met Metz in de Ligue 2 spelen.



Een jaar geleden nam Heracles Monteiro nog over voor iets minder dan een half miljoen. Daarvoor speelde hij bij Cambuur Leeuwarden. Die hadden 'm op zijn beurt weer opgepikt toen hij al een jaar geen club had.