Geen spoortje twijfel en beter dan ooit: tegen deze Novak Djokovic is zelfs nummer 1 Carlos Alcaraz de underdog

Gekkenhuis én gekkenwerk op Quatorze Juillet in Tour de France: 'Dat is niet al te veilig’

De Grand Colombier omhoog als renner op Quatorze Juillet, de nationale feestdag in Frankrijk, dat is een gekkenhuis. Bergaf na de finish was het ronduit ‘kloten’, zegt Dylan van Baarle nadat hij eindelijk bij de teambus is aangekomen en gedoucht heeft.