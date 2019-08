Geen teleurstelling bij Verstappen: ‘Mercedes blijft het dominante team’

Gabriel Jesus maakt na 65 duels einde aan bizarre Van Dijk-statistiek

18:53 Het was de afgelopen maanden een vrij bizarre statistiek die regelmatig opdook in de Premier League, over Virgil van Dijk die maar niet te passeren bleek. Aan die (in Engeland overigens omstreden) reeks wedstrijden is zondagmiddag in ieder geval een eind gekomen.