Geen titelrace in Super Formula voor Gasly door tyfoon

Gasly is nieuw in de Formule 1. Hij verving vanaf de Grand Prix van Maleisië de teleurstellend presterende Rus Daniil Kvyat en deed het zeer behoorlijk in de twee races die hij reed: veertiende in Maleisië en dertiende in Japan. De teamleiding van Toro Roso besloot voor de race in het Amerikaanse Austin de Nieuw-Zeelander Brendon Hartley op te roepen. Gasly kon zodoende op het circuit van Suzuka een ultieme poging wagen de titel in de Super Formula te veroveren. Hij hoefde slechts een half punt goed te maken op Japanner Hiroaki Ishiura.



Het circuit werd gisteren en vandaag al geteisterd door hevige regenval, waardoor de vrije training werd uitgesteld en de kwalificatie na het eerste deel werd stilgelegd. Door de dreiging van een tyfoon morgen heeft de organisatie besloten de seizoenfinale uit voorzorg af te blazen en Ishiura tot kampioen uit te roepen.