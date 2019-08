Geen US Open voor Vondrousova

Griekspoor geeft plek op US Open weg

23:25 Tallon Griekspoor had een plek in het hoofdtoernooi van de US Open voor het grijpen, tot de zenuwen ineens toesloegen. De 23-jarige Haarlemmer won in de beslissende kwalificatieronde tegen de Argentijn Marco Trungelliti de eerste set met 6-3 en stond in de tweede met 3-0 voor, maar gaf de partij daarna volledig uit handen.